Montella, Kasımpaşa-Antalyaspor Maçını Tribünden İzledi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella, Süper Lig’de oynanan Kasımpaşa-Antalyaspor karşılaşmasını tribünden izledi. Yardımcı antrenörlerinden Selçuk Şahin de protokol tribününe gelerek kendisine eşlik etti.

Montella, Kasımpaşa-Antalyaspor Maçını Tribünden İzledi

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Kasımpaşa, sahasında Antalyaspor ile karşılaştı. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da mücadelenin başlamasına kısa süre kala tribüne geldi.

Montella, daha sonra karşılaşmayı protokol tribününden izledi.

A Milli Futbol Takımı yardımcı antrenörlerinden Selçuk Şahin de daha sonra protokol tribününe gelerek Montella’ya eşlik etti.

Kaynak: İHA

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