Montella, Kasımpaşa-Antalyaspor Maçını Tribünden İzledi

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Kasımpaşa, sahasında Antalyaspor ile karşılaştı. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da mücadelenin başlamasına kısa süre kala tribüne geldi.

Montella, daha sonra karşılaşmayı protokol tribününden izledi.

A Milli Futbol Takımı yardımcı antrenörlerinden Selçuk Şahin de daha sonra protokol tribününe gelerek Montella’ya eşlik etti.

Kaynak: İHA