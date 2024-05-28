Filenin Sultanları, bussiness class ile dönecek

Geçtiğimiz yıl A Milli Kadın Voleybol Takımı, 30 Eylül ve 8 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılan 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ne giderken de ekonomiyle uçmuş ve gelen tepkiler üzerine dönüş yolunu business class ile yapmıştı. Bu yıl da ABD yolcuğunu sırasında aynı durum yaşandı.

Boyları 2 metreye yakın olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Milletler Ligi'nin 2'inci hafta maçları için gittiği 13 saatlik ABD uçuşunda ekonomi sınıfına koyulması büyük tepkilere neden olmuştu.

Türk Hava Yolları ve Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan suçu birbirini attı. Türk Hava Yolları (THY) 'Biletleme süreçlerine dair tüm detayların sorumluluğu ilgili federasyonlara ait olup yetkililerince sağlanmaktadır' açıklaması yaparak topu federasyona atmıştı. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ise yaptığı yazılı açıklama ile, Türk Hava Yolları’nın iddialarına yanıt verdi. THY’den konuya dair 17 Mayıs tarihinde destek istendiğini belirten federasyon kurumdan net bir yanıt alamadıklarını belirtmişti.

"GEÇ HABER VERİLDİĞİ İÇİN ÇÖZEMEDİK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sorunun iletişim eksikliğinden kaynaklandığını söyleyip dönüş için business koltuk ayarlamaya çalıştıklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Dijital Mecralar Komisyonunda soruları cevapladı. Bakan Uraloğlu, 2024 Voleybol Kadınlar Millet Ligi 2.etap müsabakaları için ABD’ye giderken ekonomi sınıfında uçan A Milli Kadın Voleybol Takımı ile ilgili gelen soru karşısında Durumu sosyal mecralardan ve haber kanallarından öğrendiğini belirterek “Ardından Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanıyla konuştum. Kendisi bana şunu söyledi; ‘Burası Amerika uçuşu ve yaklaşık 13 saatlik bir uçuş. Bize tam 10 gün önceden haber verdiler. 10 gün önce özel bir uçak veya özel bir sefer ilave etmeksizin konuyu çözme şansımız yoktu. Geç haber verildiği için çözemedik." dedi.

Türk Hava Yolları’nın Milli takımlar ile yüzbinlerce dolarlık sponsorluk anlaşması bulunduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Dolayısıyla böyle bir yaklaşımda olan kurum bunu esirgemeyecektir. Ancak iletişimde çok doğru bir noktada olmamışız maalesef. Bunu çok açıklıkla söyleyebilirim. Dönüşlerini business olarak organize etmeye çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.