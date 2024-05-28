Karşıyaka, Anadolu Efes karşısında

Anadolu Efes ve Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında karşılaşıyor.

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Karşıyaka, Anadolu Efes karşısında

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final 1. maçında Anadolu Efes ile yarın İstanbul’da karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak müsabaka saatler 20.30’u gösterdiğinde başlayacak.

Ev sahibi Anadolu Efes, rakibini mağlup ederek seride 1-0 öne geçmeyi hedeflerken, Karşıyaka ise deplasmanda kazanarak saha avantajını ele geçirmek istiyor.

Bu iki takım arasında oynanacak zorlu müsabakayı Kerem Baki, Hüseyin Çelik ve Tolga Edis hakem üçlüsü yönetecek.

NORMAL SEZON MAÇLARI

Normal sezonun ilk maçında Karşıyaka, Efes’e deplasmanda 101-85 mağlup olurken, iç sahada oynanan mücadeleyi ise 99-81 kazanmıştı.

Kaynak: İHA

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Anadolu Efes Karşıyaka
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