La Liga ekibi havada dehşeti yaşadı: "Öleceğimizi sandık"

İspanya La Liga ekiplerinden Cadiz’i taşıyan uçakmotor arızası nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı.

El Salvador'a giden Cadiz takımı, Boeing 767 tipi uçakta adeta kabusu yaşadı. Uçak yaşanan arızanın ardından Sevilla kentine indi.

Kulüpten yapılan açıklamada gezinin iptal edildiği bildirilirken, İspanya’da yayın yapan El Chiringuito de Jugones programına konuşan futbolculardan Alex Fernandez, havada korku dolu anlar yaşadıklarını belirtirken, "Öleceğimizi sandık, aklımızdan her şey geçti. Hafif bir patlama sesi duyduk. Herkes tedirgin oldu. Motorda sorun olduğu ve acil iniş yapacağımız duyuruldu. Şans eseri hepimiz kurtulduk" dedi.