Belçika'nın kadrosu açıklandı: Fenerbahçe'nin yıldızı Batshuayi'ye şok!

EURO 2024'te E Grubu'nda yer alan Belçika'nın kadrosunda Thibaut Courtois ve Fenerbahçe'nin yıldızı Michy Batshuayi'ye yer verilmedi.

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Belçika'nın kadrosu açıklandı: Fenerbahçe'nin yıldızı Batshuayi'ye şok!

EURO 2024'te E Grubu'nda yer alan Belçika'nın turnuvadaki kadrosu açıkladı. Kadroda iki yıldıza yer verilmemesi dikkat çekti.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan EURO 2024'te E Grubu'nda Slovakya, Romanya ve Ukrayna ile mücadele edecek olan Belçika'nın turnuvadaki kadrosu duyuruldu.

Thibaut Courtois ve Fenerbahçe’nin yıldızı Michy Batshuayi'nin kadroda yer almaması ülkede tartışma yarattı.

Belçika’nın kadrosunda şu isimlere yer verildi:

Kaleciler: Koen Casteels (Wolfsburg), Matz Sels (Nottingham Forest), Thomas Kaminski (Luton Town)

Defanslar: Jan Vertonghen (Anderlecht), Wout Faes (Leicester City), Zeno Debast (Anderlecht), Axel Witsel (Atlético Madrid), Arthur Theate (Rennes), Timothy Castagne (Fulham), Thomas Meunier (Trabzonspor), Maxim De Cuyper (Club Brugge)

Orta sahalar: Amadou Onana (Everton), Kevin De Bruyne (Manchester City), Orel Mangala (Lyon), Youri Tielemans (Aston Villa), Aster Vranckx (Wolfsbourg), Leandro Trossard (Arsenal), Yannick Carrasco (Al-Shabab), Arthur Vermeeren (Atlético Madrid)

Forvetler: Dodi Lukebakio (Sevilla), Johan Bakayoko (PSV), Romelu Lukaku (Roma), Lois Openda (Leipzig), Jeremy Doku (Manchester City), Charles De Ketelaere (Atalanta).

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Fenerbahçe Belçika Euro 2024
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