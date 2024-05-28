EŞİK'ten Okan Buruk'un küfürlü tezahüratına tepki: Tüm kadınlara saldırıda bulunmuştur!

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Sezen Aksu'nun 'Şinanay' şarkısının sonuna küfür içerikli sözler eklendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Okan Buruk'un küfürlü tezahürata eşlik ettiği görüldü. Küfürlü tezahürat nedeniyle Okan Buruk'a tepki gösteren Eşitlik İçin Kadın Platformu, "Okan Buruk şampiyonluk kutlamasında Sezen Aksu'nun Şinanay şarkısını kirleterek, tecavüz kültürünü yüceltmiş kadınların onuruna, bedenine ve tüm annelere sözlü tecavüz etmiş ve küfürlü saldırıda bulunmuştur" açıklamasını yaptı.

"Her gün kadınların öldürüldüğü, tecavüze uğradığı bu topraklarda bu eril ve saldırgan dilin bir an önce terk edilmesini talep ediyoruz" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu tecavüz dili tüm kadınlara ağır şiddet olarak dönüyor ve hayatlarına kastediyor. Her fırsatta annelik kutsaldır diyen, kadınların meşru taleplerini annelik propagandaları ile bastırmak isteyenler, gerçekte birbirlerinin annelerine tecavüz fırsatı kolluyor, her bahaneyle sözlü tecavüz ediyor ve utanmadan birbirlerini alkışlıyorlar.

Kadınların bedeni, onuru ve kimliğine ağır hakaret içeren bu sözleri sebebiyle Galatasaray Spor Klubü Teknik Direktörü Okan Buruk'u derhal, tüm kadınlardan özür dilemeye davet ediyoruz.

#GalatasarayFutbolKulübü ve tüm spor camiasını bu yaklaşımı kınamaya ve spor dünyasındaki cinsiyetçi dile karşı net bir tavır alıp, somut politikalar uygulamaya çağırıyoruz."