Efeler Ligi'nde Derbinin Kazananı Galatasaray! Fenerbahçe Karşısında Öne Geçti

Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında erkek voleybol takımı Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 mağlup etti. Bu galibiyetle sarı-kırmızılılar, seride 1-0 öne geçti

Efeler Ligi'nde Derbinin Kazananı Galatasaray! Fenerbahçe Karşısında Öne Geçti

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabının ilk maçında, Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi. İkinci setten itibaren maçta büyük üstünlük kuran sarı-kırmızılı ekip, rakibini 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Galatasaray HDI Sigorta, seride 1-0 öne geçti. İki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin ikinci müsabakası, 16 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Efeler Ligi'nde Derbinin Kazananı Galatasaray! Fenerbahçe Karşısında Öne Geçti - Resim : 1

Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

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Kaynak: AA

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