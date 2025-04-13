Efeler Ligi'nde Derbinin Kazananı Galatasaray! Fenerbahçe Karşısında Öne Geçti

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabının ilk maçında, Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi. İkinci setten itibaren maçta büyük üstünlük kuran sarı-kırmızılı ekip, rakibini 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Galatasaray HDI Sigorta, seride 1-0 öne geçti. İki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin ikinci müsabakası, 16 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Kaynak: AA