Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin Karşısında Seriyi Eşitledi

Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabının ikinci maçında Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin'i 3-1'lik skorla geçti.

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Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin Karşısında Seriyi Eşitledi

Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında Galatasaray Daikin’i 3-1lik skorla geçti.

Fenerabahçe bu galibiyetle, seride durumu 1-1’e getirdi. Finale uzanan tara üçüncü karşılaşmada belli olacak.

Buehan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda Galatasaray’ın ev sahipliğinde oynanan maç, 3-2’lik Galatasaray Daikin’in üstünlüğü ile noktalanmıştı.

DEV MAÇTA İLK 6’LAR

Fenerbahçe Medicana: Drca - Vargas Arina - Ana Eda - Aslı Gizem

Galatasaray Daikin: Bongaerts - Alexia İlkin - Dangubic Ayçin - Yasemin Eylül

SETLERDE DURUM

1. Set: Fenerbahçe Medicana 27-25 Galatasaray Daikin

2. Set: Fenerbahçe Medicana 18-25 Galatasaray Daikin

3. Set: Fenerbahçe Medicana 25-17 Galatasaray Daikin

4. Set: Fenerbahçe Medicana 25-11 Galatasaray Daikin

Kaynak: Haber Merkezi

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