Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin Karşısında Seriyi Eşitledi
Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabının ikinci maçında Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin'i 3-1'lik skorla geçti.
Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında Galatasaray Daikin’i 3-1lik skorla geçti.
Fenerabahçe bu galibiyetle, seride durumu 1-1’e getirdi. Finale uzanan tara üçüncü karşılaşmada belli olacak.
Buehan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda Galatasaray’ın ev sahipliğinde oynanan maç, 3-2’lik Galatasaray Daikin’in üstünlüğü ile noktalanmıştı.
DEV MAÇTA İLK 6’LAR
Fenerbahçe Medicana: Drca - Vargas Arina - Ana Eda - Aslı Gizem
Galatasaray Daikin: Bongaerts - Alexia İlkin - Dangubic Ayçin - Yasemin Eylül
SETLERDE DURUM
1. Set: Fenerbahçe Medicana 27-25 Galatasaray Daikin
2. Set: Fenerbahçe Medicana 18-25 Galatasaray Daikin
3. Set: Fenerbahçe Medicana 25-17 Galatasaray Daikin
4. Set: Fenerbahçe Medicana 25-11 Galatasaray Daikin
Kaynak: Haber Merkezi
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