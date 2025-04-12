Fenerbahçe’nin Eski Yöneticisi İlhan Ekşioğlu’ndan Ali Koç’a Çok Sert Sözler

Fenerbahçe Spor Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle, Futbol A.Ş.'de çıkarılmış sermayenin %4,80'ini temsil eden 12 bin adet B Grubu payın, hisse başı 46,10 TL fiyatla yabancı bir kurumsal yatırımcıya özel emir yoluyla satıldığını duyurdu. Bu satışın ardından kulübün Futbol A.Ş.'deki pay oranı %62,27'ye geriledi. ​

ALİ KOÇ'A İSTİFA ÇAĞRISI

Levent Ümit Erol’un aktardığına göre, satışın ardından, Fenerbahçe'nin eski Asbaşkanı İlhan Ekşioğlu, Başkan Ali Koç'a yönelik olarak, "İstifa et. Hem kendini kurtar. Hem Fenerbahçe’yi kurtar. Hem de milyonlarca taraftarı kurtar. En büyük hizmetin bu olacak" ifadelerini kullandı.​

'FENERBAHÇE ASLA BATMAZ'

Sosyal medyada "Ali Koç başkanlığı bırakırsa Fenerbahçe batar" söylemlerine ilişkin ise Ekşioğlu, " Türkiye'de birçok sanayici, bizler dahil. Ben, Aziz Yıldırım Ali Koç, Sabancı vs. bütün şirketler batabilir. Türkiye'de asla batmayacak üç kurum var. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray asla batmaz" dedi.

Kaynak: TV100