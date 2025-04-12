EuroLeague'deki Temsilcilerimizin Programı Belli Oldu

THY EuroLeague’de temsilcilerimizin play-off maçlarındaki programı belli oldu. Serilerde 3 galibiyete ulaşan takımlar, adlarını Dörtlü Final'e yazdıracak.

EuroLeague'deki Temsilcilerimizin Programı Belli Oldu

THY EuroLeague’de normal sezon geride kalırken, play-off oynayacak temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes’in ilk iki maçının takvimi belli oldu.

Normal sezonu 2. sırada tamamlayan ve play-off'ta Real Madrid-Paris Basketbol maçının galibiyle eşleşecek sarı-lacivertliler, ilk iki karşılaşmayı sahasında oynayacak.

Fenerbahçe Beko, play-in'den sonra belli olacak rakibini 22 Nisan Salı ve 24 Nisan Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te konuk edecek.

Play-off'ta Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR'la eşleşen Anadolu Efes ise ilk iki maçı Atina'da oynayacak. 22 Nisan ve 24 Nisan'da OAKA'da oynanacak karşılaşmalar, TSİ 21.30'da başlayacak.

Serilerde 3 galibiyete ulaşan takımlar, adlarını Dörtlü Final'e yazdıracak.


Kaynak: AA

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