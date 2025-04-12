Tepkiler Sonrası Galatasaray'dan Dikkat Çeken 'İlkin Aydın' Paylaşımı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla birlikte düzenlenen protesto gösterileri ve yaşanan sert polis müdahalesi gündemden düşmezken, siyasetteki yüksek tansiyon spor camiasına da yansıdı. Galatasaray Daikin'in kaptanı olan milli voleybolcu İlkin Aydın, bu süreçte İmamoğlu ve tutuklanan öğrencilere verdiği destekle çok konuşuldu. Son olarak 9 Nisan Çarşamba günü Sultanlar Ligi'nde 1-4 etabı play-offlarında Fenerbahçe Medicana ile karşı karşıya gelen Galatasaray'ın yıldızı, yine sosyal medya gündemine oturdu.

POLİS HAFTASI PANKARTINI TUTMADI

Karşılaşmadan hemen önce Polis Haftası dolayısıyla Emniyet Teşkilatı'nı kutlayan bir pankartla sahaya çıkarılan iki takımdan yalnızca İlkin Aydın pankartı tutmayıp ellerini beline koyarak dikkat çekti. Başta Saraçhane olmak üzere birçok protesto gösterisinde eylemcilere sert müdahalede bulunan polislere tepki olarak yorumlanan bu hareket sonrası sosyal medyadan büyük destek gören İlkin Aydın, bazı kesimlerce de eleştirildi.

GALATASARAY'DAN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Sosyal medyadaki kaosun ardından Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi X (Twitter) hesabından yapılan galibiyet paylaşımlarında, maçta 31 sayı kaydederek kariyer rekorunu egale eden İlkin Aydın'a yer verilmemesi taraftarın büyük tepkisine uğradı. Milli voleybolcunun Şampiyonlar Ligi yolundaki maçın yıldızı olduğu ve büyük bir başarı elde ettiğini vurgulayan taraftar, kulübün onu görmezden gelerek haksızlık ettiğini söyledi.

İLKİN AYDIN'DAN AÇIKLAMA

Yaşananlar sonrasından Instagram hesabından bir paylaşım yapan İlkin Aydın, "Ülkemizin GÜVENLİĞİ ve HUZURU için canla başla çalışan polislerimiz sizleri seviyoruz. İnanın size değil kastım" diyerek, pankartı tutmama tepkisinin tüm polisler olmadığını ifade etti. Bu açıklamanın ardından tepki gösterenler tarafında sular durulurken, Galatasaray'ın bugünkü sosyal medya paylaşımı yine gündem oldu.

BU KEZ PAYLAŞIMDA İLKİN DE YER ALDI

Bugün saat 13.30'da Sultanlar Ligi 1-4 etabı play-offlarında Galatasaray'ın Fenerbahçe Medicana ile oynayacağı rövanş maçı öncesi Galatasaray Spor Kulübü, geçtiğimiz haftada kulübün maç kazanan takımlarını paylaştığı bir X gönderisi yayımladı. Galibiyet paylaşımında Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup eden Galatasaray Daikin kadın voleybol takımına da yer veren kulüp, eleştiriler sonrası bu kez kaptan İlkin Aydın'ın yer aldığı bir fotoğraf karesi paylaştı.

Kulübün hamlesi sonrası gönderiye beğeni ve yorum yağarken, paylaşımın alıntılarında konuşulan tek şey İlkin Aydın'ın karesi oldu. Birçok kullanıcı, "Aferin", "Kaptanımızın yanındayız", "İşte olması gerekrn tavır" gibi yorumlarda bulundu.