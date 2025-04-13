Manisa Alaşehir’de Artistik Cimnastik Turnuvası

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Minikler-A, Minikler-B kategorinde Artistik Cimnastik Turnuvası düzenlendi.

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Manisa Alaşehir’de Artistik Cimnastik Turnuvası

Alaşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu’nda yapılan turnuvaya Alaşehir, Akhisar, Kırkağaç, Sarıgöl, Salihli, Soma ve Şehzadeler olmak üzere 7 ilçeden toplam 233 sporcu katıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve iki gün süren Artistik Cimnastik Turnuvası Minik-A ve Minikler- B kız/erkek kategorisinde yapılan yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri Alaşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Onur Katar tarafından verildi.

Alaşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Onur Katar turnuvaya katılarak destek veren tüm öğrencilere, antrenörlere, hakemlere ve izleyenlere teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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