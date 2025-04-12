Başakşehir'den Beşiktaş'a Soğuk Duş

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Başakşehir FK'ya 2-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren goller Yusuf Sarı’dan geldi.

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Başakşehir'den Beşiktaş'a Soğuk Duş

Süper Lig’in 31. haftasında Tüpraş Stadyumu’nda Beşiktaş ile Başakşehir FK karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Cihan Aydın yönetirken, karşılaşmanın ilk yarısı iki takımın da temkinli oyunu sebebiyle golsüz eşitlikle sona erdi.

Beşiktaş, Rashica ile yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, Başakşehir adına Brnic’in vuruşunda kaleci Mert Günok başarılıydı.

Başakşehir'den Beşiktaş'a Soğuk Duş - Resim : 1

İkinci yarıya topa daha çok sahip olarak başlayan siyah-beyazlılar, aradığı golü bulamazken, sahneye Yusuf Sarı çıktı. 62. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren yıldız oyuncu, sert vuruşuyla takımını öne geçirdi. 76. dakikada bu kez serbest vuruşun başına geçen Yusuf Sarı, kaleci Mert’in müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve farkı ikiye çıkardı.

Maçta başka gol olmayınca Başakşehir sahadan 2-0 galip ayrıldı.

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Kaynak: AA-DHA-İHA

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