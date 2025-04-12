Beşiktaş - Başakşehir Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Maça saatler kala ilk 11'le belli oldu. İşte detaylar...

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Beşiktaş - Başakşehir Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir’i ağırlıyor. Mücadele, Tüpraş Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Beşiktaş - Başakşehir Maçının İlk 11'leri Belli Oldu - Resim : 1

Maçın ilk 11'leri belli oldu. İşte o isimler:

Beşiktaş:

Mert, Svensson, Paulista, Masuaku, Gedson, Salih, Chamberlain, Rashica, Muçi, Rafa Silva, Mustafa

Başakşehir:

Muhammed, Ömer Ali, Ba, Duarte, Operi, Berat, Yusuf, Kemen, Crespo, Brnic, Piatek.

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Kaynak: Haber Merkezi

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