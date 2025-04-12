Beşiktaş - Başakşehir Maçının İlk 11'leri Belli Oldu
Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Maça saatler kala ilk 11'le belli oldu. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir’i ağırlıyor. Mücadele, Tüpraş Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.
Maçın ilk 11'leri belli oldu. İşte o isimler:
Beşiktaş:
Mert, Svensson, Paulista, Masuaku, Gedson, Salih, Chamberlain, Rashica, Muçi, Rafa Silva, Mustafa
Başakşehir:
Muhammed, Ömer Ali, Ba, Duarte, Operi, Berat, Yusuf, Kemen, Crespo, Brnic, Piatek.
Kaynak: Haber Merkezi
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