Manchester City Gol Oldu Yağdı

İngiltere Premier Lig’de Manchester City, Crystal Palace'ı 5-2'lik skorla mağlup etti. City, 55 puana ulaştı.

Manchester City Gol Oldu Yağdı

İngiltere Premier Lig’de nefes kesen maçta, Manchester City, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Crystal Palace karşısında 5-2’lik galibiyetle ayrıldı.

Etihad Stadyumu'ndaki karşılaşmada konuk ekip, henüz 8. dakikada Eberechi Eze'nin golüyle öne geçti. 21. dakikada Chris Richards’ın attığı golle Crystal Palace skoru 2-0 yaptı.

City'nin tecrübeli yıldızı Kevin De Bruyne, 33. dakikada attığı golle geri dönüşün ateşini yaktı. Üç dakika sonra Omar Marmoush'ın kaydettiği golle skora denge geldi ve ilk yarı 2-2 eşitlikle tamamlandı.

Pep Guardiola'nın öğrencileri ikinci yarıda da baskısını sürdürdü. Manchester City, 47. dakikada Kevin De Bruyne’nin asistinde Mateo Kovacic’in golüyle 3-2 öne geçti.

Gök Maviler 56. dakikada James McAtee'nin golüyle ile 4-2'yi bulurken, 79. dakikada Nico O'Reilly'nin ağları bulmasıyla maçı 5-2 kazandı.

Manchester City, 55 puana ulaşarak Premier Lig'de 4. sıraya yükselirken Crystal Palace 43 puanla 11. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA

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