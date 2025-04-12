Beşiktaş Divan Toplantısı'nda Hasan Arat'a Yumruklu Saldırı
Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşma yapmak üzere kürsüye çıkan eski Beşiktaş Başkanı Hasan Arat yumruklu saldırıya uğradı. Çıkan kavganın ardından Divan Kurulu tatil edildi.
Beşiktaş'ın İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen 2025 yılı 1'inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda ortalık karıştı.
Sabah saatlerinde eski başkan Hasan Arat ile Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk arasındaki gerilim, akşam saatlerinde yeniden alevlendi.
HASAN ARAT'A YUMRUKLU SALDIRI
Konuşma yapmak için kürsüye çıkan Arat ile Yamantürk arasında tansiyon tekrar yükselirken, Yamantürk Arat'a fiziksel müdahalede bulundu. Bu müdahalenin ardından kürsüye çıkan bir kişi Hasan Arat'a yumruklu saldırı gerçekleştirdi.
DİVAN KURULU TATİL EDİLDİ
Bu gelişmenin ardından kürsüde gerilim yükselirken, polis ekipleri salona girerek yaşananlara müdahale etti.
Divan Kurulu çıkan kavganın ardından tatil edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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