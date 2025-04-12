Tekerlekli Sandalye Başketbol Ligi Final Serisinde Fenerbahçe'den Galatasaray'a Büyük Fark
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde heyecan sürerken, Fenerbahçe İstanbul Jet, Galatasaray Fuzul'ü mağlup ederek seride durumu eşitledi.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Galatasaray Fuzul’ü 82-50 mağlup eden Fenerbahçe İstanbul Jet seride durumu eşitledi.
Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan derbinin ilk periyodunu 26-15 önde tamamlayan Fenerbahçe, soyunma odasına 38-27 üstün gitti.
İkinci yarıda farkı açan sarı-lacivertliler, üçüncü çeyreğini 61-47 önde geçtiği karşılaşmadan 82-50 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Fenerbahçe İstanbul Jet, seride durumu 1-1'e getirdi.
Play-off final serisinin üçüncü ve son müsabakası, Galatasaray Fuzul'un ev sahipliğinde Başakşehir Spor Kompleksi'nde oynanacak. Bu maçı kazanacak takım, seriyi kazanarak şampiyonluğa ulaşacak.
Kaynak: AA