Tekerlekli Sandalye Başketbol Ligi Final Serisinde Fenerbahçe'den Galatasaray'a Büyük Fark

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde heyecan sürerken, Fenerbahçe İstanbul Jet, Galatasaray Fuzul'ü mağlup ederek seride durumu eşitledi.

Tekerlekli Sandalye Başketbol Ligi Final Serisinde Fenerbahçe'den Galatasaray'a Büyük Fark

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Galatasaray Fuzul’ü 82-50 mağlup eden Fenerbahçe İstanbul Jet seride durumu eşitledi.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan derbinin ilk periyodunu 26-15 önde tamamlayan Fenerbahçe, soyunma odasına 38-27 üstün gitti.

İkinci yarıda farkı açan sarı-lacivertliler, üçüncü çeyreğini 61-47 önde geçtiği karşılaşmadan 82-50 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe İstanbul Jet, seride durumu 1-1'e getirdi.

Play-off final serisinin üçüncü ve son müsabakası, Galatasaray Fuzul'un ev sahipliğinde Başakşehir Spor Kompleksi'nde oynanacak. Bu maçı kazanacak takım, seriyi kazanarak şampiyonluğa ulaşacak.

Kaynak: AA

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