Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Kerem Kamal Altın Madalya Kazandı

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Kerem Kamal, grekoromen stil 63 kiloda altın madalya kazandı.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Kerem Kamal Altın Madalya Kazandı

Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 63 kilo finalinde, milli güreşçi Kerem Kamal, Ermeni rakibi Karen Aslanyan’ı 7-2 yenerek altın madalya kazandı.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Kerem Kamal Altın Madalya Kazandı - Resim : 1

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen organizasyondaki bu mücadele, Kerem ve Aslanyan arasında geçti. Kerem, rakibini 7-2'lik net bir skorla mağlup ederek 2022'de kazandığı Avrupa şampiyonluğunun ardından bir kez daha zirveye çıktı.

25 yaşındaki Kerem, Türkiye'ye 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası’ndaki ilk altın madalyasını kazandırmış oldu.

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Kaynak: DHA-İHA

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