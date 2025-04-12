Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Kerem Kamal Altın Madalya Kazandı

Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 63 kilo finalinde, milli güreşçi Kerem Kamal, Ermeni rakibi Karen Aslanyan’ı 7-2 yenerek altın madalya kazandı.

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen organizasyondaki bu mücadele, Kerem ve Aslanyan arasında geçti. Kerem, rakibini 7-2'lik net bir skorla mağlup ederek 2022'de kazandığı Avrupa şampiyonluğunun ardından bir kez daha zirveye çıktı.

25 yaşındaki Kerem, Türkiye'ye 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası’ndaki ilk altın madalyasını kazandırmış oldu.

Kaynak: DHA-İHA