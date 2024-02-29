Dursun Özbek'i hedef aldı mı? Aziz Yıldırım’dan peş peşe açıklamalar: Aptalca cümleler, manipülasyonlar

Aziz Yıldırım'dan sosyal medyada dönen ve kendisinin söylediği iddia edilen sözlere yalanlama geldi.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında, VAR ve hakemler üzerine dönen atışma sonrası gündeme düşen haberlerde, eski Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım'ın Dursun Özbek'i hedef aldığı söylenmişti.

Yıldırım'ın, Galatasaray başkanı Özbek'i hedef alarak, "Ben öyle hadi gelin ekran karşısında tartışalım da demem. Bir gün gelir ansızın bir bakmışlar karşımda oluverirler. Nereden nasıl ayağıma geldiklerini anlayamazlar bile. Herkes haddini bilsin, kirli ellerini Fenerbahçe'den çeksinler. Dursun Özbek bugün var yarın yok. Hepsi kukla, birileri getiriyor birileri indiriyor. Buna TFF ve MHK dahil. Şahsıma laf atacak adama da el etek öptürürüm. Bunu çok iyi biliyorlar. Talimat aldıkları yerlerin kökleri kuruduğunda, kaçacak delik dahi bulamayacaklar" dediği ve devamında şu sözleri dile getirdiği iddia edilmişti:

"3 Temmuz ruhu ölmemiştir. Dipdiri bir şekilde ayaktadır. Bu ruh Ünal Aysal tarafından dile getirilen “bu ateş üflenerek sönmez” sözünü nasıl paramparça etmiş ise bugün de Dursun Özbek’in benzer sözlerini paramparça eder, edecektir. Fenerbahçe camiası, Dursun Özbek ve benzerleri korkup, sinerken, onların suyuna giderken FETÖ’ye savaş açmış ve kazanmış bir camiadır. O gün FETÖ’nün değirmenine su taşıyanlar malumdur. Bunlar arasında Galatasaray’ın eski başkanları ve mensupları da vardır. FETÖ’ye karşı verilen mücadelede ortada olmayan bu kişiler benim nazarımda FETÖ yandaşıdır. Onlarla mücadelem bitmemiştir. Tarih onların da eninde sonunda yargı önüne çıktığına ve hesap verdiğine şahitlik edecektir."

YILDIRIM: MANİPÜLASYONLARINA İTİBAR EDİLMEMESİNİ RİCA EDERİM

Geçtiğimiz saatlerde bir açıklama yayımlayan Aziz Yıldırım, kendisinin böyle ifadeler kullanmadığını belirterek, medyaya da yansıyan sözlerin manipülasyon olduğunu söyledi.

Yıldırım'ın duyurusu şöyle:

"Bugün sosyal medyada yer alan, kaynağı belirsiz, benim ağzımdan çıkmış gibi servis edilmiş, aptalca cümleler içeren ifadeler yalandır. Benim yaptığım son basın açıklamamdan bu yana herhangi yeni bir açıklamam yoktur. Bu tip dezenformasyon yaratan ifadelerle terbiyesizlik yapılmaktadır. Benim son açıklamam ve açıklamayı paylaştığım mecralar bellidir. Kendileri söylemek istediklerini benim üzerimden servis edenlerin bu tip manipülasyonlarına itibar edilmemesini rica ederim."

BAŞKANLIK PLANLARI

Eski Fenerbahçe yöneticisi Abdullah Kiğılı, Aziz Yıldırım'ın Sadettin Saran'ın tek aday olması durumunda başkanlık yarışına gireceğini söylemişti.

Patronlar Dünyası'ndan Necla Dalan'a konuşan Kiğılı, şu cümleleri sarf etmişti:

"Fenerbahçe şampiyon olursa Ali Koç'un ayrılması mümkün olmaz. Şampiyonluk olmazsa ayrılır. Ali Koç ayrılır ve Sadettin Saran tek aday olursa Aziz Başkan aday olur. Zamanında Saran'ı kulüpten ihraç ettiren Aziz Başkan… Sonra ne olacak? Aziz Başkan 'Haydi arkadaşlar' diyecek ve biz de görev alacağız."

Kaynak: Gerçek Gündem