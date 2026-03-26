Dünya Kupası Yolunda Kritik Maç: Türkiye Romanya Maçında İlk Düdük Çaldı

Türkiye, Dünya Kupası yolunda Romanya ile karşı karşıya geliyor. Kritik maçta iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. İşte kritik maç öncesi bilinmesi gerekenler...

Son Güncelleme:
Dünya Kupası Yolunda Kritik Maç: Türkiye Romanya Maçında İlk Düdük Çaldı
Türkiye'nin gözü bu akşam Beşiktaş Park'ta (Tüpraş Stadı) olacak, kalbimiz milli takımla atacak.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde İstanbul'da Romanya ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ BAŞLADI

Kritik mücadelede ilk düdük çaldı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

A Milli Takımımız'ın Romanya ile oynayacağı maçın ilk 11'i belli oldu:

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

Romanya: Radu, Ratiu, Dragușin, Burca, Bancu, Marin, Hagi, Dragomir, Man, Mihaila, Birligea

TÜRKİYE ROMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 20.00'de başlayacak maç TV8'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan hakem François Letexier görev yapacak.

Milli takımımız bu karşılaşmayı kazanması halinde 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle 31 Mart'ta deplasmanda karşı karşıya gelecek. O mücadeleyi kazanan ekip Dünya Kupası'na katılma hakkını elde edecek.

6 FUTBOLCU KADRODAN ÇIKARILDI

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya ile oynanacak kritik maç öncesi kadroda değişiklik yaptı.

Kadrodan çıkarılan isimler:
* Zeki Çelik
* Merih Demiral
* Ahmetcan Kaplan
* Muhammed Şengezer
* Mustafa Eskihellaç
* Semih Kılıçsoy

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
