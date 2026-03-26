MHRS'de Büyük Tehlike: Binlerce Kişi Risk Altında! Bu Hatayı Yapan Parasını Kaybediyor

Türkiye’de milyonlarca kişinin hastane randevusu almak için kullandığı Merkezî Hekim Randevu Sistemi (MHRS), dolandırıcıların radarına girdi. Resmi siteye oldukça benzer şekilde hazırlanan sahte internet sayfaları, kullanıcıları yanıltarak maddi kayıplara neden oluyor.

'BORÇ VAR' MESAJIYLA PARA İSTİYORLAR

İnternet üzerinden randevu almak isteyen kişiler, arama motorları ya da yönlendirme bağlantıları aracılığıyla sahte sitelere çekiliyor. Bu platformlarda “ödenmemiş borç” veya “randevu ücreti” gibi ifadelerle ödeme talep ediliyor. Kullanıcıların ödeme yapmasıyla birlikte banka hesaplarından para çekildiği belirtiliyor.

ÜCRETSİZ HİZMETİ ÜCRETLİ GİBİ GÖSTERİYORLAR

Yetkililer, MHRS üzerinden alınan randevuların tamamen ücretsiz olduğunun altını çiziyor. Herhangi bir site ya da platformun randevu karşılığında ücret istemesi, dolandırıcılık girişimi olarak değerlendiriliyor.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Dijital güvenlik uzmanları, özellikle internet kullanımına daha az hâkim olan kişilerin bu tür tuzaklara karşı daha savunmasız olduğuna dikkat çekiyor. İşlem yapılmadan önce site adresinin mutlaka kontrol edilmesi ve doğrulanmamış platformlarda kişisel bilgi paylaşılmaması gerektiği vurgulanıyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN KONTROL ŞART

Vatandaşların adına kayıtlı borç ya da işlem bilgilerini yalnızca e-Devlet üzerinden sorgulaması öneriliyor. Uzmanlar, hızlı işlem yapma isteğiyle hareket etmek yerine güvenilir ve resmî kaynakların tercih edilmesinin önemine dikkat çekiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi