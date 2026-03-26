Milli Takım'da Kritik Maç Öncesi 6 Kesik

A Milli Takım Dünya Kupası’na katılma mücadelesinde bu akşam İstanbul’da Romanya’yı konuk edecek. Kritik mücadele öncesinde maç kadrosundan çıkarılan isimler belli oldu.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya ile oynayacağı maç öncesinde kadroda yer almayan isimler açıklandı.

ALTI İSİM KESİK YEDİ

Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Zeki Çelik, Mustafa Eskihellaç ve Semih Kılıçsoy kadroya dahil edilmedi.

MAÇ NE ZAMAN?

Ay-yıldızlı ekip, Romanya ile bu akşam saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Kritik mücadeleyi kazanan taraf, Dünya Kupası yolunda önemli bir avantaj elde edecek ve adını play-off finaline yazdıracak.

