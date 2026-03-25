UEFA'dan Fenerbahçe'ye Ceza
UEFA, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest ile deplasmanda oynadığı maçta yaşanan saha olayları nedeniyle ceza verdi.
UEFA, Fenerbahçe'ye Nottingham Forest deplasmanında yaşanan saha olayları nedeniyle ceza verdi.
SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI
Bu kapsamda Fenerbahçe bir sonraki Avrupa deplasmanında seyircisiz oynama ve 50.500 euro para cezasına çarptırıldı.
MASRAFLARI KARŞILAMAK İÇİN ANLAŞMA
Bununla birlikte Fenerbahçe, 30 gün içinde Nottingham Forest kulübü ile temasa geçerek tribünlerde oluşan zararı karşılamak üzere bir anlaşma yapacak.
