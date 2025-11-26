Dünya Kupası Biletlerine Akın! İşte Satış Sayısı

11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek 2026 Dünya Kupası öncesi 2 milyona yakın bilet satıldı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için yaklaşık 2 milyon bilet satıldı. FIFA'nın açıklamasına göre ilk iki etapta satışa sunulan 2 milyona yakın bilet, 212 ülkeden futbolsever tarafından alıcı buldu.

EN ÇOK HANGİ ÜLKELER SATIN ALDI?

Ön satış aşamasında en fazla bileti, ev sahibi ülkelerin taraftarları aldı. ABD, Kanada ve Meksika'nın ardından İngiltere, Almanya, Brezilya, Kolombiya, İspanya, Arjantin ile Fransa, en çok bilet satın alınan ülkeler oldu. Kupa için üçüncü etap bilet satışları ise 11 Aralık'ta başlayacak.

Dünya Kupası Biletlerine Akın! İşte Satış Sayısı - Resim : 1

Şu ana kadar 42 ülkenin yer almayı garantilediği 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

Kaynak: AA

