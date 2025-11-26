Rafa Silva Yönetimle Görüştü! Kararını İletti

Beşiktaş’ta uzun süredir takımdan ayrı kalan Rafa Silva, yönetimle yaptığı görüşmede kararını iletti.

Beşiktaş’ta bir süredir antrenman ve maçlara katılmayan Rafa Silva, kulüp yönetimiyle kritik bir görüşme yaparak kararını iletti. FIFA’ya şikayet edilme ihtimalinin gündeme gelmesinin ardından Portekizli oyuncunun geri adım attığı öğrenildi.

'SORUN PARA DEĞİL'

Hürriyet’in aktardığı bilgiye göre Silva, tesislere gelerek futbol komitesi üyeleri Kaan Kasacı, Murat Kılıç ve Melih Aydoğdu ile bir araya geldi. Görüşmede teknik direktör Sergen Yalçın’la herhangi bir problemi olmadığını belirten tecrübeli futbolcu, "Sorun para değil. Öyle olsaydı Arap ülkelerine giderdim. Ailevi problemlerim var" dedi.

Portekiz’e dönme isteğini yineleyen Silva, "Tek arzum ülkeme dönmekti fakat yönetimden olumlu yanıt gelmedi" ifadelerini kullandı. Yaşanan sürece rağmen sahaya çıkmaya hazır olduğunu söyleyen yıldız oyuncu, “Artık sorun çözülsün istiyorum. İdmanlara çıkacağım. Devre arası ne olur bilemem ama görev verildiği sürece takımım için elimden geleni yapacağım" mesajını verdi.

Kaynak: Haber Merkezi

Beşiktaş
