Devler Ligi'ne Güçlü Dönüş: Fenerbahçe, Roma Maçında 3 Puanı Kaçırdı

Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıktı. Kadıköy'deki kritik mücadelede ilk düdük çaldı. Roma, 39. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe ikinci yarının hemen başında Archie Brown'ın attığı golle maça dengeyi getirdi. Maçın son kısmında iki takım da bulduğu pozisyonlardan yararlanamazken maç bu skorla tamamlandı.

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Devler Ligi'ne Güçlü Dönüş: Fenerbahçe, Roma Maçında 3 Puanı Kaçırdı
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Fenerbahçe'nin 2026/27 Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçında evinde İtalyan devi Roma ile karşı karşıya geldi.

MAÇ BERABERLİKLE NOKTALANDI

Fenerbahçe ve Roma ikinci yarıda karşılıklı fırsatlardan yararlanamazken, erken gelen golle rüzgarı arkasına alan Sarı-lacivertliler 3 puanı elinden kaçırdı. Maçın 90 dakikası 1-1'lik skorla tamamlanırken 2 takım da 1 puana razı oldu.

FENERBAHÇE'DE ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Bartuğ Elmez, 62. dakikada sakatlanarak yerini Levent Mercan'a bıraktı.

FENERBAHÇE İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

Sarı-lacivertliler 48. dakikada Archie Brown'ın attığı golle maça dengeyi getirdi.

ROMA ÖNE GEÇTİ

Roma ceza sahası dışından çekilen şutla bulduğu golle Kadıköy'de 39. dakikada 1-0 öne geçti.

İLK DÜDÜK ÇALDI

Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde ilk düdük çaldı.

KRİTİK MÜCADELE SAAT 19.45'TE

Sarı-lacivertli takımın 18 yıl sonra tekrar Devler Ligi'ndeki kritik mücadele saat 19.45'te Kadıköy'de oynandı ve TRT 1 ekranlarından canlı yayımlandı.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Ake, Brown, Kante, İsmail, Bartuğ, Greenwood, Kerem, Muriqi

Roma: Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Rensch, Cristante, Kone, Wesley, Dybala, Soule, Malen.

Kaynak: Haber Merkezi

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