Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım Açıklaması! O İddiaya Yanıt Geldi

Fenerbahçe, Başkan Aziz Yıldırım'ın sağlık heyeti ve Medicana Hastanesi yetkilileriyle, futbolcuların sağlık raporları ve sahaya dönüş süreçlerine ilişkin bir toplantı gerçekleştirdiği iddiası hakkında açıklama yaptı.

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Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım Açıklaması! O İddiaya Yanıt Geldi
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Fenerbahçe’de Marco Asensio ve Jayden Oosterwolde’nin sakatlıklarının ardından kulübün sağlık heyetiyle ilgili bazı iddialar gündeme geldi. Bu iddialarda, Başkan Aziz Yıldırım’ın sağlık heyeti ve kulübün sağlık sponsoru Medicana Hastanesi yetkilileriyle futbolcuların sağlık raporları ve sahalara dönüş süreçlerini değerlendirmek üzere toplantı yaptığı öne sürüldü.Sarı-lacivertli kulüp, söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada, Aziz Yıldırım’ın sağlık heyeti ve Medicana yetkilileriyle futbolcuların sağlık süreçlerine ilişkin herhangi bir toplantı gerçekleştirmediği belirtildi. Kulüp açıklamasında, sağlık heyeti ile sağlık sponsoru Medicana’nın futbolcuların tedavi ve sağlık süreçlerini koordinasyon ve iş birliği içerisinde yürüttüğü ifade edildi.

İDDİA YALANLANDI

Fenerbahçe, kamuoyuna yansıyan haberlerde ima edildiğinin aksine taraflar arasında tıbbi değerlendirmeler veya sağlık süreçlerinin yönetimi konusunda herhangi bir problem bulunmadığını bildirdi. Kulübün açıklamasında, “Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım, haberde iddia edildiği şekilde herhangi bir toplantı gerçekleştirmemiştir” denilirken, sağlık heyeti ile Medicana’nın çalışmalarını koordinasyon içerisinde sürdürdüğü vurgulandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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