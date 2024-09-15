Dev Randevuda Kazanan Yok! Beşiktaş 1 Puana Razı Oldu

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Trabzonspor'un 13'üncü dakikada 10 kişi kaldığı karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

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Dev Randevuda Kazanan Yok! Beşiktaş 1 Puana Razı Oldu

Trendyol Süper Lig’de 5. haftanın en dikkat çeken mücadelesinde Trabzonspor, Papara Park’ta Beşiktaş’ı konuk etti.

Trabzonspor'un 13'üncü dakikada 10 kişi kaldığı karşılaşma 1-1 sona erdi.

10 kişi Trabzonspor'a karşı galibiyet golünü bulamayan Beşiktaş, 1 puana razı oldu.

Trabzonspor'un golünü 17'inci dakikada Okay Yokuşlu kaydederken, Beşiktaş'a beraberliği getiren golü 39'uncu dakikada Gedson Fernandez kaydetti.

Trabzonspor'da Edin Visca 13. dakikada Rafa Silva'ya yaptığı müdahalede VAR uyarısı sonrasında kırmızı kart gördü.

BEŞİKTAŞ İLK PUAN KAYBINI YAŞADI

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, ligdeki ilk puan kaybını yaşadı ve puanını 10'a yükseltti. Trabzonspor ise 3'üncü maçından da beraberlikle ayrılarak puanını 3'e yükseltti.

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