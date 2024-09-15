Boğaz’da Tarihi Anlar! İp Üstünde Asya'dan Avrupa'ya Yürüdü

Continental Pass etkinliği kapsamında Estonyalı atlet Red Bull sporcusu Jaan Roose, 15 Temmuz Köprüsü'nü ince halat üstünden yürüyerek Asya'dan Avrupa'ya geçmeye başladı.

Kıtalar arası yürüyüşü izlemek için Ortaköy'de toplanan vatandaşlar gösteriyi şaşkınlıkla izledi. Sporcu yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

'CESARET İSTEYEN BİR DURUM'

Yapılan etkinlik için cesaret isteyen bir durum olduğunu söyleyen Behzat Akdeniz, “Yani çok ilginç bence. Cesaret isteyen bir durum. Yani çok tehlikeli bir spor. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Biz de buraya onu seyretmeye geldik. Bakalım yapabilecek mi. Daha önce sosyal medyada seyretmiştim. Ama böyle canlı canlı görmedim. Bu ilk olacak” diye konuştu.

'ÇOK BÜYÜK BİR BAŞARI'

Yapılan etkinliğin dünya ve Türkiye açısından güzel olduğunu söyleyen Mustafa Zeybek, “Bu etkinlik gerçekten çok güzel hem dünyamız hem de ülkemiz açısından. Bir atletin veya bir insanın bunu yapabiliyor olması gerçekten çok büyük bir başarı. Çok büyük bir güzellik. Çok güzel olduğu kadar ilgi çekici” dedi.

Öte yandan, bu tarihi ana şahitlik etmek için Anadolu yakasında da vatandaşlar Nakkaştepe sahilinde toplandı.

Meraklı gözlerle ip üzerindeki yürüyüşü izleyen vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kaydederek ölümsüzleştirdi.

Saat 18.00'de başlayan ip üzerindeki yürüyüş 19.00'da sonlandı. Jean Roose kıtalar arasını ip üzerinde yürüyerek 1 saatte geçmiş oldu.

Kaynak: AA-İHA