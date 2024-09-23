Derbideki Mağlubiyet Borsayı Vurdu! Fenerbahçe Hisseleri Çakıldı

Fenerbahçe'nin borsadaki hisseleri 3-1'lik derbi sonucu sonrası yüzde 9,57'lik düşüşle çakıldı. Derbide yüzü gülen taraf olan sarı-kırmızılı ekibin ise hisseleri yükseldi.

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Derbideki Mağlubiyet Borsayı Vurdu! Fenerbahçe Hisseleri Çakıldı

Fenerbahçe, evinde Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Kritik derbinin sonuçları borsaya da yansıdı. Fenerbahçe hisseleri mağlubiyetin ardından resmen çakıldı.

Fenerbahçe hisselerinde yüzde 9,57'lik düşüş yaşandı. Galatasaray'ın hisselerinde ise yüzde 6,15'lik yükseliş meydana geldi.

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