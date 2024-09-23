Mourinho Derbinin Faturasını Kesecek! İşte Fenerbahçe'de Merak Edilen Değişiklikler

Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 mağlup etti. Kritik derbi sonrası Fenerbahçe cephesinde neler olacağı ise spor camiasında en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Maç sonrası birçok Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'a istifa çağrısı yaparken Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'dan dikkat çeken kadro değişikliği hamlesi geldi.

Fanatik'te yer alan habere göre, uzun süredir yedekte olan İrfan Can Eğribayat'ın Union SG maçında ilk 11 şansının oldukça arttığı belirtildi. Mourinho'nun orta sahada Sofyan Amrabat'a görev vereceği aktarıldı.

Orta sahada forma şansı bulacak bir diğer ismin Mert Hakan Yandaş olduğu vurgulandı. Derbide sonradan oyuna giren Cengiz Ünder'in bu kez ilk 11'de görev alabileceği kaydedildi.

Kaynak: Fanatik