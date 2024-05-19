Derbide tribünler yangın yerine döndü: Taraftarların üzerine meşale düştü
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Fenerbahçe taraftarları meşale yaktı. Fenerbahçe taraftarlarının yaktığı meşalelerin bir kısmı, alt tribündeki Galatasaray taraftarlarının üzerine düştü.
Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Zaman zaman tansiyonunun yükseldiği karşılaşmada Fenerbahçe taraftarları kendileri için ayrılan alanda meşale yaktı.
GALATASARAY TARAFTARININ ÜZERİNE MEŞALE ATILDI
Karşılaşmanın 53. dakikasında tribündeki Fenerbahçe taraftarları peş peşe meşale yaktı. Fenerbahçe taraftarının yaktığı meşalelerin bir kısmı alt tribünde bulununan Galatasaray taraftarının üzerine düştü.
SAHAYA YABANCI MADDELER ATILDI
Öte yandan karşılaşma sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle sık sık durdu. Fenerbahçe'nin kazandığı köşe vuruşlarında topun başına giden Mert Hakan Yandaş birçok kez yabancı maddeler nedeniyle atışı hemen kullanamadı.
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