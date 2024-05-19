Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye U-19 göndermesi!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi, Galatasaray'ın İngilizce sosyal medya hesabından, ezeli rakibine u-19 göndermesi yapıldı.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye U-19 göndermesi!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. RAMS Park'ta 19.00'da başlayacak mücadelede Galatasaray, beraberlik ya da galibiyet halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Sarı Kırmızılı kulüp, maç öncesi İngilizce hesabından ezeli rakibine gönderme yaptı.

U19 GÖNDERMESİ

Galatasaray, İngilizce hesabından ilk 11'ini duyurdu. Sarı kırmızılılar paylaşımına, "Bugün U19 sosyal medya ekibimizle sahaya çıkıyoruz ve grafik tasarımcıları yok" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe, Galatasaray'la oynanan Süper Kupa finaline a takımla değil U19 takımıyla çıkmıştı.

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