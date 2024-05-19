İrfan Can Eğribayat'tan derbi öncesi flaş ifadeler: Galatasaray'a şampiyonluk sevinci yaşatmak istemiyoruz

Süper Lig'de haftalardır beklenen dev derbinin başlama düdüğü öncesi Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat açıklamalarda bulundu. Eğribayat şampiyonlukla ilgili flaş ifadeler kullandı.

EĞRİBAYAT: ONLARA ŞAMPİYONLUĞU YAŞATMAK İSTEMİYORUZ

İrfan Can Eğribayat yaptığı açıklamada, "Hala ufakta olsa bir şansımız var. Saha içi ve dışında maruz kaldığımız olayları bütün Türkiye gördü zaten. Kazanmak istiyoruz. Onlara da şampiyonluğu yaşatmak istemiyoruz. Derbi maçları çok farklı. Bunun için herhangi bir oyuncuyu motive etmenize gerek yok. İnşallah bugün kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.