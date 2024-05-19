Derbi öncesi gerilim: Futbolcular arasında kavga çıktı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi futbolcular arasında kavga çıktı

Son Güncelleme:
Derbi öncesi gerilim: Futbolcular arasında kavga çıktı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi müsabakası öncesinde oyuncular arasında gerginlik yaşandı.

RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesinde zemin kontrolüne çıkan sarı-lacivertli oyuncular, Galatasaray seyircisi tarafından ıslıklarla karşılandı.

Derbi öncesi gerilim: Futbolcular arasında kavga çıktı - Resim : 1

Konuk takımdan Mert Hakan Yandaş'ın tribünlere formasını göstermesi üzerine Galatasaraylı oyuncu Kerem Aktürkoğlu, rakibine tepki gösterdi.

Derbi öncesi gerilim: Futbolcular arasında kavga çıktı - Resim : 2

Bunun üzerine yaşanan tartışmaya iki takımın diğer futbolcuları ve görevlileri de dahil oldu.

Bu sırada yaşanan arbedede bazı futbolcuların yere düştüğü görüldü. Güçlükle ayrılan futbolcular polis kontrolünde soyunma odasına götürüldü.

Derbi öncesi gerilim: Futbolcular arasında kavga çıktı - Resim : 3

Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı güçlükle sakinleştirildi. Tribünlerden soyunma odasına giden Fenerbahçeli futbolculara su şişesi atıldı.

Kaynak: AA

Etiketler
Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Galatasaray Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Hamura 1 çay kaşığı eklenirse kurabiye kıyır kıyır oluyor! Pastane ustalarının yöntemi Hamura 1 çay kaşığı eklenirse kurabiye kıyır kıyır oluyor! Pastane ustalarının yöntemi
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi başladı CANLI l Galatasaray-Fenerbahçe derbisi başladı
Gazi'ye doğru I Erkek ve Dişi Tay Deneme Koşuları tamamlandı: Erkek Tay Deneme'de sürpriz isim zafere ulaştı Erkek ve Tay Deneme Koşuları tamamlandı
E-devlet üzerinden 81 ilde herkesin kontrol etmesi istendi! Birikmiş paranız olabilir E-devlet üzerinden 81 ilde herkesin kontrol etmesi istendi! Birikmiş paranız olabilir
ÇOK OKUNANLAR
Mahfi Eğilmez açıkladı: İnsanlar neden dövizlerini satıp TL’ye geçiyor? İnsanlar neden dövizlerini satıp TL’ye geçiyor?
Gerçek Gündem açıklıyor I Ronaldo Türkiye'ye geliyor: Derbiyi ünlü iş insanıyla izleyecek Ronaldo Türkiye'ye geliyor: Derbiyi ünlü iş insanıyla izleyecek
Tokat'ta jandarma operasyonu sırasında patlama Tokat'ta jandarma operasyonu sırasında patlama
Dünya devinden Fenerbahçe’ye sponsorluk teklifi: Ali Koç, “seçimden önce böyle bir anlaşma etik olmaz” yanıtını verdi Ali Koç, “seçimden önce böyle bir anlaşma etik olmaz” yanıtını verdi
Özgür Özel'den Tokat'taki patlamaya ilişkin açıklama Özgür Özel'den Tokat'taki patlamaya ilişkin açıklama