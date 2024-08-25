Denizlispor'da Tribünün Adı Değişti

TFF 3'üncü Lig'e düşen Denizlispor, 2013 yılında cinayete kurban giden taraftar lideri Fatih Eroğlu'nun adını Denizli Atatürk Stadı'ndaki maraton tribüne verdi.

Kulüpte Yeşil Cephe Taraftar Grubu'nun talebi ve 100 bin TL'lik bağışı ile maraton tribünün adı Fatih Eroğlu Tribünü olarak değiştirildi. Denizlispor yönetimi taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: DHA