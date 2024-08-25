Efsane Teknik Direktör Christoph Daum Hayatını Kaybetti

Türkiye'de bir dönem Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor'u çalıştıran teknik direktör Christoph Daum, 70 yaşında hayata gözlerini yumdu. Daum'un vefat haberini, Fenerbahçeli eski futbolcu Ümit Özat duyurdu. Daum, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Efsane Teknik Direktör Christoph Daum Hayatını Kaybetti

Türkiye'nin yakından tanıdığı, bir dönem Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor gibi büyük kulüplerin teknik direktörlüğünü yapmış olan Alman teknik adam Christoph Daum hayatını kaybetti.

70 yaşındaki teknik adam bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Daum'un ölüm haberini Fenerbahçe ve Köln'de birlikte çalıştığı eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat sosyal medya hesabından duyurdu.

Özat, Daum'un vefatını şu sözlerle duyurdu:

"Hocam Daum'un biraz önce vefat haberini aldım ne diyeceğimi bilemiyorum. Bana kattıkların için teşekkür ederim. Ruhun şad olsun, ışıklar içinde uyu"

Efsane Teknik Direktör Christoph Daum Hayatını Kaybetti - Resim : 1

CHRISTOPH DAUM KİMDİR?

Christoph Paul Daum 24 Ekim 1953 tarihinde Doğu Almanya'nın Oelsnitz, Erzegbirge'de dünyaya geldi.

1971 yılında Sportfreunde Hamborn 07 takımında futbola başlayan Daum 1975'te 22 yaşındayken Köln II takımına transfer oldu.

Daum, 1981'de kazandıkları Almanya Amatör Şampiyonluğu sonrası o sezon sonunda 28 yaşında futbol hayatına son verdi.

Teknik direktörlük lisansını aldıktan sonra 1981 yılında amatör olarak çalışmaya başladı. Teknik direktörlük kariyeri boyunca 3 kez lider girdiği son haftalarda şampiyonluğu kaybetmiştir. 1999-2000 sezonunda Bayer Leverkusen'de, 2005-2006 ve 2009-2010 sezonlarında ise Fenerbahçe'de son haftada bıraktığı puanlarla şampiyonlukları kaybetmiştir.

Öte yandan Christoph Daum Fenerbahçe ile 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında iki yıl üst üste şampiyonluk yaşadı. Beşiktaş'la da şampiyonluk yaşayan Daum, Türkiye'de en son Bursaspor'u çalıştırdı.

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