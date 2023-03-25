Denizlispor'da, Giray Bulak ile yollar ayrıldı!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden A. Denizlispor'da, Teknik Direktör Giray Bulak'ın görevine son verildi.

Denizlispor'da, Giray Bulak ile yollar ayrıldı!

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında A. Denizlispor, evinde ağırladığı Boluspor’a uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 mağlup oldu.

Maç sonrası basın toplantısında soruları cevaplayan Teknik Direktör Giray Bulak, daha sonra yönetimle bir araya geldi. Görüşme sonrası yapılan açıklamada, karşılıklı olarak anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu.

"KARŞILIKLI OLARAK ANLAŞILDI"

A. Denizlispor yönetiminin yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Giray Bulak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Giray Bulak ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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