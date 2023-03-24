Galatasaray'ın seyirci rekoru açıklandı!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon evinde oynadığı 12 haftada en yüksek seyirci sayısına ve ortalamasına ulaştığını açıkladı. Öte yandan Galatasaray, en yüksek seyirci sayısına Beşiktaş derbisinde ulaştı.

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Galatasaray'ın seyirci rekoru açıklandı!

Galatasaray'da bu sezon Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda gelerek takımını yalnız bırakmayan sarı-kırmızılı taraftarlarının maçlara gösterdiği ilgi rakamlarda da kendini belli etti.

Galatasaray'ın bu sezon evinde en yüksek seyirci sayısına ulaştığı karşılaşmanın 5 Kasım 2022 tarihindeki Beşiktaş derbisi olduğunu ifade edilirken, müsabakayı toplam 50 bin 280 seyirci izledi.

GALATASARAY BU SEZON EVİNDE TEK MAĞLUBİYET ALDI

Sarı-kırmızılılar, bu sezon evinde oynadığı lig maçlarında 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Galatasaray'ın 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de Nef Stadyumu'nda oynadığı maçlar ve taraftar sayıları şöyle:

1 - Galatasaray - Beşiktaş: 50 bin 280,

2 - Galatasaray - Trabzonspor: 48 bin 715,

3 - Galatasaray - Antalyaspor: 47 bin 063,

4 - Galatasaray - Konyaspor: 47 bin 055,

5- Galatasaray - Kasımpaşa: 45 bin 958,

6 - Galatasaray - Giresunspor: 45 bin 526,

7 - Galatasaray - Alanyaspor: 44 bin 700,

8 - Galatasaray - Gaziantepspor: 44 bin 100,

9 - Galatasaray - Ümraniyespor: 43 bin 896,

10 - Galatasaray - Hatayspor: 43 bin 241,

11 - Galatasaray - Ankaragücü: 42 bin 223,

12 - Galatasaray - İstanbulspor: 41 bin 021.

Kaynak: Gerçek Gündem

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