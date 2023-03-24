Galatasaray'ın seyirci rekoru açıklandı!

Galatasaray'da bu sezon Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda gelerek takımını yalnız bırakmayan sarı-kırmızılı taraftarlarının maçlara gösterdiği ilgi rakamlarda da kendini belli etti.

Galatasaray'ın bu sezon evinde en yüksek seyirci sayısına ulaştığı karşılaşmanın 5 Kasım 2022 tarihindeki Beşiktaş derbisi olduğunu ifade edilirken, müsabakayı toplam 50 bin 280 seyirci izledi.

GALATASARAY BU SEZON EVİNDE TEK MAĞLUBİYET ALDI

Sarı-kırmızılılar, bu sezon evinde oynadığı lig maçlarında 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Galatasaray'ın 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de Nef Stadyumu'nda oynadığı maçlar ve taraftar sayıları şöyle:

1 - Galatasaray - Beşiktaş: 50 bin 280,

2 - Galatasaray - Trabzonspor: 48 bin 715,

3 - Galatasaray - Antalyaspor: 47 bin 063,

4 - Galatasaray - Konyaspor: 47 bin 055,

5- Galatasaray - Kasımpaşa: 45 bin 958,

6 - Galatasaray - Giresunspor: 45 bin 526,

7 - Galatasaray - Alanyaspor: 44 bin 700,

8 - Galatasaray - Gaziantepspor: 44 bin 100,

9 - Galatasaray - Ümraniyespor: 43 bin 896,

10 - Galatasaray - Hatayspor: 43 bin 241,

11 - Galatasaray - Ankaragücü: 42 bin 223,

12 - Galatasaray - İstanbulspor: 41 bin 021.

Kaynak: Gerçek Gündem