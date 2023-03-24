Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final kuraları çekildi

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde (BCL) çeyrek final kuraları, İsviçre’deki Basketbol Evi'nde çekildi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final kuraları çekildi

Eşleşmelerde ilk sırada yer alan takımlar iç saha avantajına sahip olacak olup çeyrek finaller 4 Nisan'da başlayacak.

Her seri, ev sahibi avantajına sahip takımların ilk maçı kendi sahasında oynayacağı en iyi üç maç formatında oynanacak. İkinci karşılaşmalar ise 11 Nisan veya 12 Nisan'da seri başı olmayan takımın sahasında oynanacak ve ilk iki maçın ardından bir seri 1-1 berabere kalırsa, ev sahibi avantajı olan takımın sahasında 18 Nisan veya 19 Nisan'da oynanacak üçüncü maç eşitliği bozacak.

YARI FİNAL KURALARI NİSAN AYINDA

Kendi çeyrek final serilerini kazanan dört takım, Dörtlü Final'e katılmaya hak kazanacak. Yarı finallerin kura çekimi, Dörtlü Final'e ev sahipliği yapacak olan şehirde nisan ayı sonunda gerçekleşecek.

Basketbol Şampiyonlar Ligi’ndeki çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

- Telekom Baskets Bonn (Almanya) - SIG Strasbourg (Fransa)

- Hapoel Bank Yahav Jerusalem (İsrail) - AEK (Yunanistan)

- Lenovo Tenerife (İspanya) - BAXI Manresa (İspanya)

- Unicaja (İspanya) - UCAM Murcia (İspanya)

Kaynak: Gerçek Gündem

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