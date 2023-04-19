Alanyaspor Ersun Yanal'la yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor’da teknik direktörlük görevine 27 Şubat’ta getirilen Ersun Yanal’la yollar ayrıldı.

Teknik Direktör Ersun Yanal ile Corendon Alanyaspor yönetiminin bugün yaptığı toplantıda ayrılık kararı çıktı. Galatasaray yenilgisinin ardından Yanal’ın “Alanyaspor çok kırılgan bir takım” sözleri tartışılırken, bugün uzun süren görüşmelerin ardından Yanal ile sezon tamamlanmadan yolları ayırma kararı alındı.

Resmi açıklamanın akşam saatlerinde kulüp tarafından yapılması bekleniyor.

Alanyaspor, Ersun Yanal döneminde, bekleneni verememiş, 6 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik 4 mağlubiyet elde etti.