Fatih Karagümrük, Galatasaray karşısına üçüncü kaleciyle çıkacak

Fatih Karagümrük, Ümraniyespor karşısında kazanırken; Batuhan Şen sakatlanarak oyundan çıktı. Viviano ise maçın son anında gördüğü kartla cezalı duruma düştü..

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Fatih Karagümrük, Galatasaray karşısına üçüncü kaleciyle çıkacak

Fatih Karagümrük, Ümraniyespor karşısında kazanırken; Batuhan Şen sakatlanarak oyundan çıktı. Viviano ise maçın son anında gördüğü kartla cezalı duruma düştü.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de Ümraniyespor karşısında 4-2'lik skorla kazandı. 

Karagümrük, Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak. 

Karagümrük'ün as kalecisi Batuhan Şen, maçın 34. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Yerine oyuna giren kaleci Viviano, maçın bitimine kısa süre kala 90+9'da sarı kart görerek Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

Emiliano Viviano daha önce, İstanbulspor, Antalyaspor maçlarında sarı kart görmüştü. İtalyan kaleci, Trabzonspor maçında da yedek kulübesindeyken sarı kart görmüştü. 


Orta saha oyuncusu Shukurov da 34. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

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