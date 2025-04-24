Colovray Spor Merkezi UEFA Gençlik Ligi Finallerine Hazır

UEFA Gençlik Ligi’nde yarı final ve final maçları öncesinde Colovray Spor Merkezi’nde hazırlıklar yapıldı.

Stadyum içerisinde yenileme ve düzenleme çalışmaları yapıldı. UEFA Gençlik Ligi resmi sitesinden yapılan paylaşımda, stadyum çevresinde seyircilerin zaman geçirebilmeleri için 3'e 3 futbol sahası, yürüyerek futbol oynama gibi çeşitli aktivite alanları da oluşturulacağı belirtildi.

PROGRAM NASIL?

Yarın TSİ 15.00'te Salzburg-Trabzonspor, 19.00'da AZ Alkmaar-Barcelona arasında oynanacak karşılaşmalara taraftarların bir saat önce alınmaya başlanacağı vurgulanan açıklamada, futbolseveler için Nyon Garı'ndan ücretsiz otobüs seferleriyle stadyuma ulaşım sağlanacağı kaydedildi.





Kaynak: AA