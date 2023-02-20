Christian Atsu'nun cenazesi ülkesine getirildi
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Atakaş Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana'ya ulaştırıldı.
Atsu'nun cenazesini taşıyan THY uçağı, Gana'nın başkenti Akra'daki Kotoka Uluslararası Havalimanı'na indi.
Havalimanından Devlet Başkanı Yardımcısı Mahamudu Bawumia'nın yanı sıra bakanlar, ailesi ve taraftarlarca alınan cenaze, özel cenaze evine nakledildi.
Atsu için düzenlenecek cenaze töreninin tarihi daha sonra açıklanacak.