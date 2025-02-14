CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finalleri İstanbul'da

2025 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali karşılaşmalarının İstanbul'da oynanacağı açıklandı. Karşılaşmalar 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

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CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finalleri İstanbul'da

Kulüpler düzeyinde Avrupa voleybolunun en üst düzey turnuvası olan 2025 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nin İstanbul'da oynanacağı duyuruldu.

CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finalleri İstanbul'da - Resim : 1

Türkiye Voleybol Federasyonu’ndan (TVF) yapılan açıklamada, "Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli voleybol organizasyonu olan CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 2025 Dörtlü Final heyecanı İstanbul'da yaşanacak.

Voleybol severler, 3-4 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenecek bu muhteşem organizasyonda Avrupa'nın en iyi dört takımının şampiyonluk mücadelesine tanıklık edecek” ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA

Etiketler
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