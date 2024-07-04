Cenk Tosun'dan TFF Başkanı Büyükekşi'ye Şok Tepki: Elini Sıkmadan Geçti

EURO 2024'te çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı oyuncularımız, cumartesi günü Hollanda'ya karşı oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Karşılaşma sonrası oyuncuları kapıda ağırlayan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, oyuncularla tek tek tokalaştı. Cenk Tosun'un Büyükekşi ile selamlaşmamak için arka kapıdan dolanması ise dikkat çekti.

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Cenk Tosun'dan TFF Başkanı Büyükekşi'ye Şok Tepki: Elini Sıkmadan Geçti

Türkiye A Milli Futbol Takımı, dün oynanan Avusturya karşılaşmasını 2-1 kazanarak Euro 2024'te çeyrek finale adını yazdırdı.

Milli takım, cumartesi oynayacağı Hollanda karşılaşmasına hazırlanırken, bugün futbolcuları otel kapısında karşılayan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, milli oyuncu Cenk Tosun'un beklenmedik tepkisiyle karşılaştı.

BÜYÜKEKŞİ'NİN YÜZÜNE BİLE BAKMADI

Kapının önünde durarak futbolcularla tek tek selamlaşan Büyükekşi, Cenk Tosun'dan hiç beklemediği bir tepki gördü. Tecrübeli forvet, Büyükekşi'nin arkasından dolanarak kendisiyle tokalaşmadan takım otobüsüne doğru hareket etti.

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Cenk Tosun Mehmet Büyükekşi Türkiye Futbol Federasyonu
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