Zamana Meydan Okuyor: 44 Yaşındaki Daniel Guiza Yeni Takımına İmzayı Attı

Bir zamanlar Fenerbahçe forması da giyen İspanyol futbolcu Daniel Guiza, ilerleyen yaşına rağmen profesyonel futbol kariyerine devam ediyor. 17 Ağustos'ta 44 yaşına basacak olan Guiza, İspanya 3. Lig ekiplerinden UD Rotena ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Son Güncelleme:
Zamana Meydan Okuyor: 44 Yaşındaki Daniel Guiza Yeni Takımına İmzayı Attı

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen İspanyol forvet Daniel Güiza, 17 Ağustos'ta 44 yaşına girecek ve İspanya 3. Lig ekiplerinden UD Rotena ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

UD Rotena Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Güiza, forvet hattımızı güçlendirmek için aramıza katıldı. Avrupa şampiyonu tecrübesi ve golleriyle takımımıza destek olacak. Yeni evine hoş geldin Dani." denildi.

KARİYERİNDE 17 TAKIMDA FORMA GİYDİ

Kariyerinde bugüne kadar 17 farklı takımda forma giyen Güiza, 2011 yazında Fenerbahçe'den İspanya'nın Getafe takımına transfer olmuş, ardından Malezya ve Paraguay takımlarında oynamıştı.

İspanyol forvet, 2018'den bu yana doğduğu yer olan Endülüs bölgesinde 2. veya 3. lig takımlarında forma giymekteydi.

Kaynak: AA

Etiketler
Futbol
Son Güncelleme:
Arda Güler Sordu, Takım Arkadaşları Yanıtladı: 'Çok Acil Bir Skor Tahmini?' Arda Güler Sordu, Takım Arkadaşları Yanıtladı
Canan Karatay'ın Uzun Bir Yaşam İçin Mutlaka Tüketilmeli Dediği 3 Besin Canan Karatay'ın Uzun Bir Yaşam İçin Mutlaka Tüketilmeli Dediği 3 Besin
NOW TV'de Büyük Çıkış Yakalamıştı... Yeni Kanalı Belli Oldu NOW TV'de Büyük Çıkış Yakalamıştı... Yeni Kanalı Belli Oldu
Okay Yokuşlu, Mert Günok'un Kurtarış Anını Anlattı: 'O An Dünyam Karardı' Okay Yokuşlu, Mert Günok'un Kurtarış Anını Anlattı
ÇOK OKUNANLAR
Cenk Tosun'dan TFF Başkanı Büyükekşi'ye Şok Tepki: Elini Sıkmadan Geçti Cenk Tosun'dan TFF Başkanına Şok Tepki
Bilim İnsanlarından Büyük Keşif: Tarih Yeniden Yazılabilir! Bilim İnsanlarından Büyük Keşif
Milli Güreş Takımı Yıllar Sonra Yeniden Avrupa Şampiyon Oldu Milli Güreş Takımı'ndan Yıllar Sonra Bir İlk
41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı: Onur Yazarı ve Teması Belli Oldu 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı: Onur Yazarı ve Teması Belli Oldu
Dolapların içine 1 tane koyun güvelerden kurtulun: Güveleri kökten bitiren yöntem bulundu. Güve oluşumu nasıl engellenir? Dolapların içine 1 tane koyun güvelerden kurtulun