Zamana Meydan Okuyor: 44 Yaşındaki Daniel Guiza Yeni Takımına İmzayı Attı

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen İspanyol forvet Daniel Güiza, 17 Ağustos'ta 44 yaşına girecek ve İspanya 3. Lig ekiplerinden UD Rotena ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

UD Rotena Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Güiza, forvet hattımızı güçlendirmek için aramıza katıldı. Avrupa şampiyonu tecrübesi ve golleriyle takımımıza destek olacak. Yeni evine hoş geldin Dani." denildi.

KARİYERİNDE 17 TAKIMDA FORMA GİYDİ

Kariyerinde bugüne kadar 17 farklı takımda forma giyen Güiza, 2011 yazında Fenerbahçe'den İspanya'nın Getafe takımına transfer olmuş, ardından Malezya ve Paraguay takımlarında oynamıştı.

İspanyol forvet, 2018'den bu yana doğduğu yer olan Endülüs bölgesinde 2. veya 3. lig takımlarında forma giymekteydi.

Kaynak: AA