Zamana Meydan Okuyor: 44 Yaşındaki Daniel Guiza Yeni Takımına İmzayı Attı
Bir zamanlar Fenerbahçe forması da giyen İspanyol futbolcu Daniel Guiza, ilerleyen yaşına rağmen profesyonel futbol kariyerine devam ediyor. 17 Ağustos'ta 44 yaşına basacak olan Guiza, İspanya 3. Lig ekiplerinden UD Rotena ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen İspanyol forvet Daniel Güiza, 17 Ağustos'ta 44 yaşına girecek ve İspanya 3. Lig ekiplerinden UD Rotena ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
UD Rotena Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Güiza, forvet hattımızı güçlendirmek için aramıza katıldı. Avrupa şampiyonu tecrübesi ve golleriyle takımımıza destek olacak. Yeni evine hoş geldin Dani." denildi.
KARİYERİNDE 17 TAKIMDA FORMA GİYDİ
Kariyerinde bugüne kadar 17 farklı takımda forma giyen Güiza, 2011 yazında Fenerbahçe'den İspanya'nın Getafe takımına transfer olmuş, ardından Malezya ve Paraguay takımlarında oynamıştı.
İspanyol forvet, 2018'den bu yana doğduğu yer olan Endülüs bölgesinde 2. veya 3. lig takımlarında forma giymekteydi.
Kaynak: AA
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