Arda Güler Sordu, Takım Arkadaşları Yanıtladı: 'Çok Acil Bir Skor Tahmini?'

Avusturya maçı öncesi Arda Güler'in gözünden çekilmiş bir video yayınlandı. Videoda Arda Güler sordu, milli takım oyuncuları skor tahmininde bulundu.

Son Güncelleme:
Arda Güler Sordu, Takım Arkadaşları Yanıtladı: 'Çok Acil Bir Skor Tahmini?'

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Arda Güler, maç öncesinde futbolcuların skor tahminlerini kayda aldı. Güler'in çektiği videoda oyuncular, golleri kimin atacağına dair tahminlerini de söyledi.

SONUCU DOĞRU TAHMİN ETTİLER

Cenk Tosun, Arda Güler ve Samet Akaydin 2-1 diyerek sonucu doğru tahmin etti.

Video, milli takımın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Etiketler
Türkiye A Milli Takım Arda Güler Cenk Tosun Samet Akaydın
Son Güncelleme:
Bizim Çocuklar Tarih Yazıyor: EURO 2024'te Rekor Üstüne Rekor Kırdılar Bizim Çocuklar Rekor Üstüne Rekor Kırdı
Çukur dizisiyle ses getirmişti. Anlaşma yaptığı yeni dizi belli oldu Çukur dizisiyle ses getirmişti. Anlaşma yaptığı yeni dizi belli oldu
Avusturya Taraftarlarının Irkçı Tezahüratına Soruşturma Avusturya Taraftarına 'Irkçı Tezahürat' Soruşturması
Kabak mücverini Yunan şefler böyle kızartıyor ve lezzeti ikiye katlanıyor Kabak mücverini Yunan şefler böyle kızartıyor ve lezzeti ikiye katlanıyor
ÇOK OKUNANLAR
Dolapların içine 1 tane koyun güvelerden kurtulun: Güveleri kökten bitiren yöntem bulundu. Güve oluşumu nasıl engellenir? Dolapların içine 1 tane koyun güvelerden kurtulun
Oranlar Belli Oldu Ama… 4 Milyon Emekliye Zam Yok! 4 Milyon Emekliye Zam Yok!
Erkeklerin En Sevdiği Araba Modeliydi... Piyasadan Çekildi! Audi Meraklılarını Üzecek Haber!
Milyonlarca Memurun Zamlı Maaşı Netleşti! İşte Meslek Meslek Maaş Tablosu... İşte Meslek Meslek Yeni Zamlı Maaşlar
Dev İnşaat Şirketi İflas Etti Dev İnşaat Şirketi İflas Etti