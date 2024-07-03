Arda Güler Sordu, Takım Arkadaşları Yanıtladı: 'Çok Acil Bir Skor Tahmini?'

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Arda Güler, maç öncesinde futbolcuların skor tahminlerini kayda aldı. Güler'in çektiği videoda oyuncular, golleri kimin atacağına dair tahminlerini de söyledi.

Cenk Tosun, Arda Güler ve Samet Akaydin 2-1 diyerek sonucu doğru tahmin etti.

Video, milli takımın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

⚽️ Arda Güler'in gözünden Avusturya maçı öncesi tahminler



❓ "Çok acil bir skor tahmini..."



💬 "2-1 yeneriz gibi geliyor"https://t.co/RHhM0tsozz pic.twitter.com/Lk2P9UY6N4