Avusturya Taraftarlarının Irkçı Tezahüratına Soruşturma

Avusturya-Türkiye maçı öncesi Avusturya taraftarları tarafından atılan ırkçı tezahüratlara, Alman polisi tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Son Güncelleme:
Avusturya Taraftarlarının Irkçı Tezahüratına Soruşturma

Almanya'nın Leipzig kentinde Avusturya ile Türkiye A Milli Futbol Takımı arasında oynanan Avrupa Futbol Şampiyonası maçı öncesi, Avusturya taraftarlarının "Almanya Almanlarındır, yabancılar dışarı" şeklindeki tezahüratları nedeniyle Alman polisinin soruşturma başlattığı bildirildi.

Alman basınındaki haberlere göre, Avusturya taraftarları "L'amour toujours" şarkısının melodisiyle ırkçı sözlerin yer aldığı şarkılar seslendirdi.

"YABANCILAR DIŞARI" ŞEKLİNDE SLOGANLAR ATILDI

Alman Haber Ajansının (DPA) sorusu üzerine Leipzig polisi, Avusturya ile Türkiye arasında oynanan Avrupa Futbol Şampiyonası maçı öncesi, Avusturya taraftarlarının "Almanya Almanlarındır, yabancılar dışarı" şeklinde "ırkçı tezahüratlar" yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Geçen aylarda Sylt Adası'nda düzenlenen bir kutlama sırasında katılımcıların "L'amour toujours" şarkısı melodisiyle ırkçı şarkı seslendirdikleri bir videonun ortaya çıkması ülkede büyük tartışmalara neden olmuş, söz konusu kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Etiketler
Avusturya Türkiye Euro 2024 Soruşturma
Son Güncelleme:
İstanbul'u terk edenler Kocaeli'nin en şirin ilçesine göç ediyor. Cennet gibi yermiş İstanbul'u terk edenler Kocaeli'nin en şirin ilçesine göç ediyor. Cennet gibi yermiş
Bizim Çocuklar Tarih Yazıyor: EURO 2024'te Rekor Üstüne Rekor Kırdılar Bizim Çocuklar Rekor Üstüne Rekor Kırdı
Çukur dizisiyle ses getirmişti. Anlaşma yaptığı yeni dizi belli oldu Çukur dizisiyle ses getirmişti. Anlaşma yaptığı yeni dizi belli oldu
Belçikalı Yıldız Mertens Galatasaray'da Kalıyor: Maaşı Açıklandı Belçikalı Yıldız Galatasaray'da Kalıyor
ÇOK OKUNANLAR
Oranlar Belli Oldu Ama… 4 Milyon Emekliye Zam Yok! 4 Milyon Emekliye Zam Yok!
Milyonlarca Memurun Zamlı Maaşı Netleşti! İşte Meslek Meslek Maaş Tablosu... İşte Meslek Meslek Yeni Zamlı Maaşlar
İlhan Şen’den hayranlarını yıkan haber. FOX TV'deki diziyle ünlenmişti İlhan Şen’den hayranlarını yıkan haber. FOX TV'deki diziyle ünlenmişti
Dev İnşaat Şirketi İflas Etti Dev İnşaat Şirketi İflas Etti
Makas Açılıyor: İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar