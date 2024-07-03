Belçikalı Yıldız Mertens Galatasaray'da Kalıyor: Maaşı Açıklandı

Dries Mertens, Galatasaray ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalayarak sarı-kırmızılı forma altında bir yıl daha futbol oynamaya devam edecek.

Belçikalı Yıldız Mertens Galatasaray'da Kalıyor: Maaşı Açıklandı

Dries Mertens Galatasaray ile 1 yıllık daha sözleşme imzalayarak sarı-kırmızılı formayı giymeye devam edecek.

37 yaşındaki Belçikalı forvet, 2022-2023 sezonunda Galatasaray'a transfer olmuş ve o zamandan beri 2 Süper Lig ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.

Mertens, Galatasaray ile çıktığı 84 maçta 19 gol atmayı başardı. Yeni sözleşmeye göre Mertens'e yılda net 2,9 milyon euro maaş ödenecek.

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