Belçikalı Yıldız Mertens Galatasaray'da Kalıyor: Maaşı Açıklandı
Dries Mertens, Galatasaray ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalayarak sarı-kırmızılı forma altında bir yıl daha futbol oynamaya devam edecek.
Dries Mertens Galatasaray ile 1 yıllık daha sözleşme imzalayarak sarı-kırmızılı formayı giymeye devam edecek.
37 yaşındaki Belçikalı forvet, 2022-2023 sezonunda Galatasaray'a transfer olmuş ve o zamandan beri 2 Süper Lig ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.
Mertens, Galatasaray ile çıktığı 84 maçta 19 gol atmayı başardı. Yeni sözleşmeye göre Mertens'e yılda net 2,9 milyon euro maaş ödenecek.
🧠🔟— #ŞampiyonGalatasaray 🏆 (@GalatasaraySK) July 3, 2024
✍️ 𝐃𝐫𝐢𝐞𝐬 𝐌𝐞𝐫𝐭𝐞𝐧𝐬! pic.twitter.com/pIiIplnkWA