Belçikalı Yıldız Mertens Galatasaray'da Kalıyor: Maaşı Açıklandı

Dries Mertens Galatasaray ile 1 yıllık daha sözleşme imzalayarak sarı-kırmızılı formayı giymeye devam edecek.

37 yaşındaki Belçikalı forvet, 2022-2023 sezonunda Galatasaray'a transfer olmuş ve o zamandan beri 2 Süper Lig ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.

Mertens, Galatasaray ile çıktığı 84 maçta 19 gol atmayı başardı. Yeni sözleşmeye göre Mertens'e yılda net 2,9 milyon euro maaş ödenecek.